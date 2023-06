Vink ziet sterspeler van Feyenoord ook na Conference League-winst niet naar West Ham gaan

Marciano Vink is niet onder de indruk geraakt van het niveau van West Ham United. De nummer veertien van de Premier League won woensdagavond de Conference League ten koste van Fiorentina, maar Vink noemde het voorbeeld van Lutsharel Geertruida als een speler die vermoedelijk niet gecharmeerd is van the Hammers.

In de analyse van ESPN werd gesproken over de potentie van West Ham om daadkrachtig te handelen op de transfermarkt. "Als je bijvoorbeeld kijkt naar Geertruida, die een fantastisch seizoen heeft gespeeld… Als West Ham morgen voor hem op de stoep staat, en ze willen een X-bedrag betalen, dan zegt Geertruida 'nee'", voorspelde Vink. Daarmee verraste hij Kenneth Perez. "Denk je dat? Ik denk niet dat Geertruida dan 'nee' zegt."

Artikel gaat verder onder video

Vink antwoordde: "Dat denk ik wel. Ik denk dat hij wel een hoger niveau aan zou kunnen. Ik denk dat hij hoopt op een hoger niveau. West Ham richt zich op spelers als Thilo Kehrer, die derde keus was bij Paris Saint-Germain. Het is ook een conservatieve coach, die waarschijnlijk nog nooit heeft gehoord van een back aan de binnenkant."

Perez geeft toe dat West Ham niet het veldspel speelt dat in Nederland wordt gewaardeerd, maar wijst op het resultaat. "Ik hoor wat je zegt, maar wij zien voetbal misschien te romantisch en te tactisch. Ik ben er ook geen fan van, het is niet onze manier van voetballen, maar wij kunnen toch niet anders zeggen dan dat deze door de wol geverfde kerels echte professionals zijn. Ze spelen niet om mensen een plezier te doen, maar om te winnen", aldus de Deen.