'Volgende topvoetballer gelinkt aan overstap naar Saudi-Arabië'

Volgens Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van SkySports, is Sadio Mané de volgende target van de Saoedische competitie. De doorgaans goed geïnformeerde Duitser meldt dat zaterdagochtend op zijn Twitter. Mané staat op dit moment onder contract bij Bayern München.

Plettenberg weet dat Mané op ‘het lijstje’ staat van verschillende clubs uit Saudi-Arabië. “Hij is een transfertarget voor deze zomer of voor volgend jaar”, schrijft de journalist. In dezelfde Tweet vertelt Plettenberg dat er van officiële biedingen nog geen sprake is. Volgens hem heeft Mané’s management duidelijk gemaakt dat de Senegalees bij Bayern wil blijven en zijn toekomst in Duitsland ligt.

Artikel gaat verder onder video

Mané verruilde vorige transferzomer Liverpool voor een avontuur bij Der Rekordmeister. De aanvaller speelde 37 officiële wedstrijden en scoorde daarin elf keer. Toch zal de Senegalees niet al te beste gevoelens overhouden aan zijn eerste seizoen in Beieren. Mané kwam meerdere keren in opspraak nadat hij ploeggenoot Leroy Sané zou hebben geslagen in de kleedkamer. De Duitste club schorste de aanvaller vervolgens voor één wedstrijd en legde hem een geldboete op.

Mané is niet de enige voetballer die gelinkt wordt aan een avontuur in het Midden-Oosten. Eerder vertrok Karim Benzema naar Al-Ittihad en lijkt ook N’Golo Kanté naar Saudi-Arabië te vertrekken. Lionel Messi werd ook nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Al-Hilal, maar de Argentijn koos uiteindelijk voor een avontuur bij Inter Miami.