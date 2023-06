Voor Cody Gakpo geen Dubai of Ibiza: Liverpool-ster duikt op in Afrika

Waar veel topvoetballers de zomerbreak benutten voor een vakantie in Dubai of op Ibiza, heeft Cody Gakpo een compleet andere bestemming uitgekozen. De aanvaller van Oranje en Liverpool duikt op in het geboorteland van zijn vader: Togo.

Op sociale media zijn beelden opgedoken van Gakpo die in het Afrikaanse land eten uitdeelt aan de plaatselijke bevolking. De beelden staan in schril contrast met die van veel van Gakpo's collega's die en masse foto's delen van hun luxe vakanties.