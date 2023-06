'Vooraf vond ik Alfred Schreuder absoluut geen gekke keus'

Achteraf bleek het een flop te zijn, Alfred Schreuder als hoofdtrainer van Ajax. Maar vooraf keken supporters nog wél positief naar de komst van de oud-assistent van Erik ten Hag. In de speciale FCUpdate Podcast over het seizoen van Ajax bespreken host Stan Timmerman en redacteuren Thijs Meijaard en Jeff Spoel het seizoen van hun favoriete club.

"Vooraf vond ik Schreuder absoluut geen gekke keus. Hij was natuurlijk de assistent van Ten Hag, dus hij leek het allemaal wel te begrijpen", zegt Jeff in de podcast. Op zich een logische verklaring waarom men redelijk tevreden was met de aanstelling van Schreuder. Niemand had kunnen voorspellen hoe fout het eigenlijk zou gaan.

Beluister hieronder het seizoensoverzicht van Ajax in de speciale FCUpdate Podcast. Een heel uur lang, alleen maar Ajax.