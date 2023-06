Vriends legt uit wat trainer Steijn bedoelt met de 'handtekening van dit Sparta'

Bart Vriends is blij om voor dit Sparta Rotterdam te spelen en dat stemt hem nederig. Vorig seizoen speelden de Rotterdammers zich op de laatste dag vrij en degradeerde het niet. Een jaar later kunnen ze aanstaande zondag tegen FC Twente de voorrondes van de Conference League bereiken.

Sparta heeft al veel bereikt dit seizoen door zich überhaupt te kwalificeren voor de play-offs, maar het kan nog mooier met een plek in de voorrondes. Het had ook zomaar een jaar in de Keuken Kampioen Divisie kunnen zijn, als het eind vorig seizoen was misgegaan. “Dat stemt me nederig”, reageert Vriends in de mixed zone na het gelijkspel tegen Twente tegenover FCUpdate.nl. “Als je naar vorig jaar kijkt verwacht je dit niet. Maar aan de andere kant moeten we wel erkennen dat het terecht is. We bewijzen het nu week in week uit. Dat zie je ook aan de afstand tussen ons en Twente op de ranglijst. Er zit maar een paar puntjes tussen. En dat zag je ook in de wedstrijd van vandaag (donderdag, red). Dat gaat ervoor zorgen dat het zondag ook weer spannend blijft.”

Vriends kan er niet omheen dat het erg speciaal is om na het vorige seizoen de play-offs te spelen. “Ik ben enorm trots om voor dit Sparta te spelen. Ik geniet van het optimisme wat het teweeg heeft gebracht. Niet alleen in het team, maar ook vooral in het stadion. Ik probeer niet een wit voetje te halen, maar iedereen zal erkennen dat het echt iets bijzonders is wat we aan het neerzetten zijn. Onze trainer heeft het altijd over de handtekening van dit Sparta, maar nu moeten we de kroon nog zetten.”

Sparta had bijna een ideale uitgangspositie voor de return van zondag tegen FC Twente. Lang stond het 1-0, maar in de laatste minuten kopte Ramiz Zerrouki de gelijkmaker binnen. Zondag kan het twee kanten op, maar dan moet Sparta wel de sterke reeks van Twente in thuiswedstrijden doorbreken.