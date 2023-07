Wanneer is Vandaag Inside weer op tv? Op deze datum keert het programma terug bij SBS6

De heren van het populaire praatprogramma Vandaag Inside genieten momenteel van hun vakantie. Het gat in de programmering op SBS6 werd tot vrijdag 30 juni gevuld door Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman in hun programma Marcel & Gijs; daarna neemt Hélène Hendriks het stokje over met De Oranjezomer. Maar wanneer keert Vandaag Inside terug op tv?

Rentree van Derksen, Genee en Van der Gijp

Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp zijn per maandag 14 augustus weer iedere werkdag te zien op SBS6. Er is één verschil met het afgelopen seizoen: op vrijdagavond is geen sprake meer van een extra lange uitzending. Aan de kijkcijfers lag dat niet; presentator Genee liet aan Weekend weten zeer positief te zijn over de prestaties van Vandaag Inside. "Ik moet zeggen: dit succes had ik ook niet verwacht. Ik had wel het gevoel dat er potentie in zat, maar niet in deze mate."

Hendriks neemt stokje over van Marcel & Gijs

Tot vrijdag 30 juni namen Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman de honneurs waar met hun dagelijkse talkshow Marcel & Gijs. Naarmate het einde in zicht kwam werden de kijkcijfers steeds beter en Talpa-baas Paul Römer liet al weten de heren volgende zomer graag weer op SBS6 te zien.

© ProShots

Vanaf maandag 3 juli presenteert Hélène Hendriks op doordeweekse dagen De Oranjezomer, een programma waarin sport wordt gecombineerd met de actualiteit. Hendriks wordt gedurende een week vergezeld door één vaste gast, zoals Özcan Akyol, Rutger Castricum, Fidan Ekiz en Youri Mulder. Ook werd bekend dat personen als Estavana Polman, Merel Ek, Raymond Mens, Raven van Dorst, Sam Hagens, Jan de Hoop, Frank Evenblij, Filemon Wesselink, Ben van der Burg en Bas Nijhuis zullen aanschuiven aan tafel, terwijl aan de bar wisselende gezichten als Roxane Knetemann, Leontien van Moorsel en Pieter Cobelens te zien zijn. Verder is Noa Vahle op verschillende locaties te zien als verslaggever voor het programma.