West Ham rekent in statement fel af met misdragende supporters

West Ham heeft met een duidelijk statement uitgehaald naar de supporters die zich tijdens de Conference League-finale tegen Fiorentina misdroegen. Aanhangers van The Hammers gooiden bij hoekschoppen bekers bier op het veld en Fiorentina-aanvoerder Cristiano Biraghi werd vervolgens hard geraakt door een voorwerp.

De incidenten kwamen voornamelijk voor in de eerste helft, toen supporters van de Engelse club bij iedere hoekschop van Fiorentina bekers bier het veld opgooide. In eerste instantie werd de grensrechter bijna geraakt, maar uiteindelijk was Fiorentina-speler Biraghi het slachtoffer. Hij liep een flinke hoofdwond op, waardoor de wedstrijd enige tijd stil kwam te liggen.

Na afloop na de finale, die uiteindelijk in de allerlaatste minuut werd gewonnen door West Ham United, kwam de kersverse Conference League-winnaar met een statement naar buiten over het wangedrag van de fans: "West Ham veroordeelt het gedrag van een klein aantal individuen dat tijdens de finale van vanavond voorwerpen op het veld gooide. Deze acties horen niet thuis in het voetbal en vertegenwoordigen op geen manier de waarden van onze club en het grootste deel van onze supporters", valt er te lezen.

Biraghi kende een vervelende avond doordat hij geraakt werd door het voorwerp dat van de tribunes werd gegooid, maar het werd nog veel erger voor de ervaren linksback. Hij veroorzaakte namelijk de strafschop waaruit de 0-1 voor West Ham United viel. Fiorentina kwam nog snel op gelijke hoogte, maar het waren de Engelsen die uiteindelijk aan het langste eind trokken.