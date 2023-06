Perez grapt en stelt verregaande maatregel voor na bekogeling Biraghi

De analisten bij ESPN en Veronica worden moedeloos van de misdragingen van supporters. De Conference League-finale tussen Fiorentina en West Ham United werd woensdagavond kort onderbroken doordat Fiorentina-aanvoerder Cristiano Biraghi werd bekogeld, met een hevige hoofdwond tot gevolg.

"Ik wilde mijn afspraken voor morgen om 12.00 uur al afzeggen, want ik verwachtte dat de wedstrijd morgen om 12.00 uur zonder publiek uitgespeeld zou worden", zei Perez lachend bij ESPN. Dat is echter een Nederlandse regel, geen Europese. "Zo zie je maar weer: dit zijn dan de Engelsen, die dit nooit kunnen doen in Engeland omdat daar geen alcohol wordt geschonken in de stadions. Dus ik blijf erbij: alcohol verbieden!"

Biraghi werd bekogeld met harde plastic bekers. Pierre van Hooijdonk nuanceerde: "Dan moet je drank verbieden. Als cola in een plastic beker zit, gebeurt hetzelfde." Perez: "Ja, maar je gedraagt je ook anders. Ik heb jou gezien bij carnaval."

Bij Veronica sprak Kees Jansma zijn ergernis uit. "Het is om doodmoe van te worden. Dit wordt ook in een stadionnetje gespeeld… Sorry hoor, internationaal topvoetbal in zo'n stadionnetje, het slaat allemaal nergens op." Wim Kieft verwees echter naar het incident met Davy Klaassen in De Klassieker. "Ik wil wel aantekenen dat dit ook in De Kuip gebeurt. Dan moet je in een stadion spelen met een sintelbaan, anders kun je dit niet voorkomen."