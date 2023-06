Pakt Ten Hag zijn tweede prijs ten koste van rivaal Manchester City?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 3 juni.

Wedstrijden

Manchester City – Manchester United (16.00 uur)

De dag dat Erik ten Hag zijn tweede prijs als trainer van Manchester United in de wacht kan slepen. De Nederlandse oefenmeester neemt het in de finale van de FA Cup op tegen het Manchester City van Pep Guardiola. Eerder dit seizoen wonnen The Red Devils al de League Cup nadat het in de finale met 2-0 te sterk was voor Newcastle United. Tegen The Citizens zal diezelfde opdracht ministens net zo ingewikkeld worden. Landskampioen City is namelijk nog altijd nadrukkelijk in de race voor de treble. Daarnaast staat de ploeg van Guardiola in de finale van de Champions League en heeft het nog altijd de beschikking over Erling Haaland. Ook Nathan Aké is weer inzetbaar nadat hij een tijdje kampte met een blessure. Aké neemt het als Nederlander op tegen Wout Weghorst en Tyrell Malacia.

Artikel gaat verder onder video

Almere City FC – VVV-Venlo (16.30 uur)

Het gevecht om het laatste Eredivisie-ticket barst weer los! Almere City en VVV strijden voor een plekje in de finale van de play-offs. Na een 1-1 gelijkspel in het heenduel ligt alles nog open en is er nog helemaal niks gespeeld. Als we gaan kijken naar het algemene seizoen, zal Almere City zaterdagmiddag waarschijnlijk de favoriet zijn. De Flevolanders eindigden op een derde plaats met liefst zeventig punten. Dat zijn er liefst twaalf meer dan opponent VVV, dat 58 punten wist te sprokkelen dit seizoen. De vorige play-offs-ronde heeft echter bewezen dat de Limburgers voor een verrassing kunnen zorgen. De ploeg van Rick Kruys wist in de allerlaatste minuut van de verlening af te rekenen met promotiefavoriet Willem II. Almere City wist op haar beurt een 1-0 nederlaag tegen FC Eindhoven weg te spoelen, maar had daar eveneens een verlenging voor nodig. Wordt ook deze ronde zo spannend als de vorige?

FC Emmen – NAC Breda (20.00 uur)

Gaat FC Emmen zich revancheren van het play-offs-debacle van twee jaar geleden? Destijds stond hetzelfde affiche op het programma en wist NAC de Emmenaren na een strafschoppenserie naar de Keuken Kampioen Divisie te sturen. Ditmaal is Emmen opnieuw de ploeg die het Eredivisie-plekje gaat verdedigen. De uitgangspositie is goed voor de ploeg van Dick Lukkien. Zijn ploeg wist met 1-2 te winnen in het Rat Verlegh Stadion, maar de vraag is nog maar welk gevoel de Emmenaren hebben overgehouden aan dat duel. Tot diep in de blessuretijd verdedigden de Drenten een riante 0-2 voorsprong, totdat NAC-speler Aime Omgba plotseling voor de aansluitingstreffer zorgde. Zodoende is er nog alles om voor te spelen in de return en houdt het thuispubliek in de Oude Meerdijk hun hart vast voor een goede afloop. De winnaar van het tweeluik neemt het in ieder geval op tegen de winnaar van Almere City – VVV-Venlo.

Voetbal op tv:

16.00 uur: Barcelona Vrouwen – VfL Wolfsburg Vrouwen, NPO 1, live verslag van de Vrouwen Champions League.

16.00 uur: Manchester City – Manchester United, Ziggo Sport, live verslag van de FA Cup-finale.

16.30: Almere City FC – VVV-Venlo, ESPN, live verslag van dit duel in de Keuken Kampioen Divisie-play-offs.

18.30 uur: Torino – Internazionale, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van dit duel in de Serie A.

20.00 uur: FC Emmen – NAC Breda, ESPN, live verslag van dit duel in de Keuken Kampioen Divisie-play-offs.

20.00 uur: RB Leipzig – Eintracht Frankfurt, Ziggo Sport, live verslag van de finale van de DFB-Pokal.

21.00 uur: AS Monaco – Toulouse FC, Ziggo Sport Docu, live verslag van dit duel in de Ligue 1.

21.00 uur: Paris Saint-Germain – Clermont Foot, Ziggo Sport, live verslag van dit duel in de Ligue 1.