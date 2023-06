Willem van Hanegem ziet groot gebrek bij Nederlands elftal en wijst naar moment met Noa Lang

Willem van Hanegem is van mening dat de spelers van het Nederlands elftal harder voor elkaar moeten zijn. De 52-voudig international is geschrokken van de houding van de Nederlanders tijdens de Final Four van de Nations League. Daarbij gebruikt De Kromme een voorbeeld met Noa Lang.

Lang speelde zondag tegen Italië pas zijn achtste interland voor het Nederlands elftal. Toch besloot hij in de eerste helft, bij een 0-2 achterstand, al een vrije trap op te eisen. "Noa Lang was zeker niet de slechtste hoor, deze twee wedstrijden. Integendeel. Maar bij zo'n vrije trap op kansrijke positie verwacht je iemand achter de bal die altijd speelt en die Oranje bij de hand heeft genomen de afgelopen tijd", schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Het is natuurlijk geen geheim dat Lang, die wordt gelinkt aan een transfer naar PSV en Ajax, aan zelfvertrouwen geen gebrek heeft. Afgelopen woensdag scoorde de aanvaller van Club Brugge nog in de halve finale van de Nations League tegen Kroatië. Tegen de Italianen kon hij zondagmiddag echter niet zijn stempel drukken. "Bij Lang denk je altijd: die heeft schijt aan alles en iedereen en pakt die bal gewoon. En bij Oranje laten ze het allemaal maar gebeuren."

De vrije trap van Lang belandde snoeihard op de neus van Alessandro Buongiorno, die in de muur van de Italianen stond. De verdediger kwam er uiteindelijk met een bloedneus nog goed vanaf. Toch had Van Hanegem in die situatie meer verwacht van ervaren spelers, bijvoorbeeld Virgil van Dijk of Frenkie de Jong. "De vrije trap van Lang was heel slecht, dat kan. Het was vooral beschamend voor al die spelers die dachten: ach, laat maar, hij wil hem graag nemen."