'Xavi Simons neigt naar nieuw contract bij PSV boven PSG: aanvoerdersband aangeboden'

Xavi Simons (20) heeft vooralsnog geen oren naar een terugkeer naar Paris Saint-Germain. De talentvolle middenvelder annex aanvaller wil ook komend seizoen bij de club waar hij speelt een hoofdrol hebben en geen bijrol spelen. In Eindhoven doen ze er bij PSV dan ook alles aan om Simons te overtuigen om te blijven en een nieuw contract te tekenen.

Door de koopoptie van Paris Saint-Germain kan Simons zelf eenvoudig kiezen voor een terugkeer naar de Ligue 1-club. Die ruilde hij een jaar geleden in voor PSV, waar hij met 22 doelpunten en twaalf assists in 48 officiële wedstrijden een geweldig seizoen achter de rug heeft. Daardoor is hij bij PSG ook op de radar verschenen en ligt de voetbalwereld aan zijn voeten.

Volgens L’Équipe wil Simons echter vooralsnog niet terug naar PSG, waar het nog onduidelijk is hoe het technisch kader er komend seizoen bijstaat. De verwachting is dat trainer Christophe Galtier binnenkort wordt vervangen door Luis Enrique. In de Franse media gaat dat komende week op 28 juni definitief gebeuren. “Hij wil een hoofdrolspeler worden en geen figurant”, schrijft het Franse medium over de situatie van de Nederlander.

Simons, die momenteel in de Dominicaanse Republiek geniet van zijn welverdiende vakantie en daardoor later aansluit in de voorbereiding van PSV, zou momenteel neigen naar een nieuw contract in het Philips Stadion. Dat hij in zijn eerste periode in de Franse hoofdstad (te) weinig kansen kreeg, helpt niet mee bij zijn overwegingen. Simons zou dan een vernieuwd en verbeterd contract tot 2027 ondertekenen, waarbij mogelijk de clausule uit de verbintenis kan worden gehaald door PSV. Om Simons over de streep te trekken wordt alles uit de kast gehaald: PSV zou hem volgens het Franse medium overwegen om hem de aanvoerdersband te geven.

Als dat klopt, dan verliest de huidige eerste captain Luuk de Jong de aanvoerdersband. Wel is het de vraag of Peter Bosz achter dat besluit staat, aangezien Simons zich dit seizoen niet altijd even volwassen gedroeg. Zo toonde hij zich afgelopen seizoen in woord en gebaar niet altijd even blij als hij bijvoorbeeld werd gewisseld door de toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij. Alleen als PSG van Simons een sleutelspeler maakt en hem kan overtuigen van de plannen, behoort een transfer (mogelijk) tot de opties.