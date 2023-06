Ziyech maakt transfer naar Al-Nassr: dit gigabedrag gaat hij verdienen in Saudi-Arabië

Hakim Ziyech is akkoord met Al-Nassr over een contract tot medio 2026, zo meldt journalist Fabrizio Romano. De club uit Saudi-Arabië heeft ook overeenstemming bereikt met Chelsea, waardoor niets een transfer meer in de weg lijkt te staan. Romano kondigt de transfer zelfs al aan met een 'here we go', ofwel een definitieve bevestiging.

De dertigjarige international van Marokko ziet een transfer naar Al-Nassr wel zitten, mede omdat hij daar samen kan spelen met Cristiano Ronaldo. Voor Ziyech komt na drie jaar een einde aan zijn dienstverband in de Premier League. De ex-Ajacied slaagde er bij Chelsea nooit echt in om een vaste waarde te worden, waardoor een vertrek bespreekbaar was voor de Londenaren.

Artikel gaat verder onder video

Volgens journalist Ben Jacobs van CBS Sports ligt er voor Ziyech in Saudi-Arabië een meerjarig contract klaar ter waarde van circa dertig miljoen euro per jaar. De linkspoot stond de afgelopen drie seizoenen onder contract bij Chelsea. De grootmacht uit de Premier League nam hem in 2020 voor ruim veertig miljoen euro over van Ajax.