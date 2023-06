Zlatan Ibrahimovic (41) zet per direct punt achter zijn loopbaan

Zlatan Ibrahimovic zet een punt achter zijn imposante loopbaan, zo heeft hij bevestigd. De 41-jarige aanvaller was zondag niet inzetbaar voor AC Milan tegen Hellas Verona en zal ook geen wedstrijden meer spelen.

Tijdens het duel met Hellas betuigden de supporters van Milan al hun dankbaarheid aan Ibrahimovic met prachtige sfeeracties. De Zweed was duidelijk geëmotioneerd. Na afloop sprak hij de thuissupporters in tranen toe. "Dit stadion roept zoveel herinneringen en emoties op", zei hij over San Siro.

"Toen ik hier de eerste keer kwam, gaven jullie mij blijdschap. De tweede keer gaven jullie mij liefde", zei Ibrahimovic tegen de fans. "Ik wil mijn familie bedanken en iedereen die dicht bij me staat. Ik wil ook mijn tweede familie bedanken: de spelers, de trainer en zijn staf. Ik wil de directeurs bedanken voor de kans die ze me gaven."

"Als laatste wil ik jullie, de fans bedanken. Jullie hebben me met open armen verwelkomd en ik zal mijn hele leven een Milanista blijven. Het is tijd om vaarwel te zeggen tegen het voetbal, maar niet tegen jullie. Dit is heel moeilijk, ik ben te emotioneel. Ik zie jullie wel weer, als jullie geluk hebben. Forza Milan en vaarwel."

Ibrahimovic speelde op 24 maart zijn laatste wedstrijd, toen hij namens Zweden in actie kwam tegen België (0-3 nederlaag). Zijn laatste wedstrijd voor Milan was op 18 maart, uit tegen Udinese (3-1 nederlaag); in die wedstrijd scoorde hij. Ibrahimovic kampte de afgelopen twee maanden met blessureleed en zat alleen tegen Lecce een keer op de bank, op 23 april.

Ibrahimovic miste bovendien de eerste zes maanden van het seizoen vanwege een kruisbandblessure. Hij was toen vastberaden om terug te keren op het veld en slaagde daarin. Ibrahimovic speelde in zijn roemruchte carrière voor Malmö FF, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy en opnieuw Milan. In 866 officiële clubwedstrijden scoorde hij 511 keer. Bovendien droeg Ibrahimovic 122 keer het shirt van Zweden (62 goals).