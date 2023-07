1908.nl komt met snelle update over 'interesse' van Feyenoord in Myron Boadu

Feyenoord is op dit moment niet bezig met een mogelijke transfer van Myron Boadu, zo weet 1908.nl. De spits werd dinsdag in verband gebracht met een stap naar Rotterdam-Zuid, waar Danilo gaat vertrekken. Boadu lijkt echter niet de nieuwe concurrent van Santiago Giménez te worden.

Boadu is volgens het Algemeen Dagblad een optie in De Kuip, maar volgens 1908.nl is dat op dit moment niet zo. Arne Slot heeft de spits nog altijd hoog zitten, de twee kennen elkaar natuurlijk uit hun gezamenlijke periode bij AZ. Toch lijkt een hereniging er op dit moment niet in te zitten. Boadu wil graag naar een club waar hij eerste spits kan worden en dat lijkt met de aanwezigheid van Giménez een lastig karwei.

Daarnaast zoekt ook zijn werkgever AS Monaco naar een club waar de ex-AZ'er veel kan spelen. Ook willen de Monegasken dat het volledige salaris van de Nederlander wordt overgenomen. Aangezien Boadu een behoorlijk salaris opstrijkt in het vorstendom is Feyenoord op dit moment geen optie. Op dit moment richt Boadu zich op de voorbereiding met zijn huidige werkgever, die zich klaarstoomt voor het nieuwe seizoen in de Ligue 1.

Feyenoord richt zich in de tussentijd wel op andere opties voor de positie van tweede spits. Ayase Ueda van Cercle Brugge moet naar verluidt tien miljoen euro kosten. Hij was vorig seizoen goed voor 22 doelpunten in de Jupiler Pro League. Sydney van Hooijdonk staat ook nog steeds op het verlanglijstje. Hij mag vertrekken bij Bologna, maar Feyenoord nam vooralsnog geen contact op met de club uit de Serie A.