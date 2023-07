'20 miljoen+' voor Reijnders bijna rond: voorpagina Italië, tweet Fabrizio Romano en afwezig in oefenduel AZ

Tijjani Reijnders gaat AZ zeer waarschijnlijk dan toch echt verlaten. De middenvelder staat al langere tijd in de nadrukkelijke belangstelling van AC Milan, dat volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio in de afgelopen dagen een hernieuwde poging heeft gedaan. Hij schrijft over een 'beslissende dag' in de transfersoap deze woensdag en juist op die dag bleef Reijnders in het oefenduel met Standard Luik de hele wedstrijd op de bank bij de Alkmaarders.

En dus heeft het er alle schijn van dat Reijnders, die wel 'gewoon' mee was op trainingskamp, dan toch echt gaat vertrekken uit Alkmaar. Fabrizio Romano kwam later op 'D-Day' ook met een update rond Reijnders: namelijk dat de gesprekken inmiddels gaan over een bedrag van meer dan twintig miljoen euro, plus bonussen. Dat werd even later bevestigd door Voetbal International. Reijnders zelf wil de stap naar AC Milan dolgraag maken en wees daarom andere clubs al in een eerder stadium af.

In Milaan ligt een vijfjarig contract klaar voor Reijnders, die per seizoen 1,7 miljoen euro zou kunnen gaan verdienen. De AZ-speler staat woensdag ook op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport, waardoor de verwachting is dat na het afronden van Christian Pulisic van Chelsea er vaart gemaakt wordt met Reijnders van AZ door AC Milan. Di Marzio weet wel dat als de deal woensdag niet vordert, de Italiaanse grootmacht verder wil kijken op de transfermarkt. Het heeft er echter alle schijn van dat deze megadeal uiteindelijk doorgang zal vinden. Reijnders was overigens wel aanwezig op het bijveld van het oefenduel, waar hij gewoon een trainingsvorm afwerkte.

AZ wint laat van Standard Luik in oefenduel

Zonder Reijnders en de geblesseerde Jens Odgaard koos AZ-trainer Pascal Jansen woensdag voor een middenveld met Stef Mijnans, Dani de Wit en Jordy Clasie tegen Standard Luik, maar in het eerste half uur ging dat niet best voor de Alkmaarders. Door een hattrick van de Nederlander Noah Ohio (voormalig Vitesse-speler), waaronder een hele fraaie hakbal, keek AZ al tegen een 1-3 achterstand aan.

De oefenwedstrijd duurde uiteindelijk 105 minuten (45 en 2x 30 minuten) en in het goede uur dat nog volgde, kon AZ de stand nog wel gelijk trekken en zelfs winnen ondanks een gemiste strafschop van Jesper Karlsson. Zico Buurmeester, Yusuf Barasi en Ernest Poku zorgden ervoor dat de vroege aansluitingstreffer van Dani de Wit nog een late overwinning opleverde (4-3). Bij AZ deden anders dan Reijnders aankoop Danso Karius en de vertrekwens koesterende Riechedly Bazoer gewoon mee. Laatstgenoemde wil ook vertrekken, maar het is de vraag of AZ hem nog wil laten gaan gezien de ontwikkelingen met Reijnders.

Tijjani Rejinders, not involved in today’s friendly game with AZ Alkmaar as he’s expected to join AC Milan soon. 🔴⚫️



Negotiations are advancing after 2nd official bid worth €20m plus add-ons, the agreement is getting closer and the player wants the move. pic.twitter.com/wlQoWxx3NG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023

La prima pagina della Gazzetta di oggi:



📣 PIÙ MILAN PER PIOLI



Le notizie 📷 https://t.co/1BDXAqKwJ5 pic.twitter.com/XSXc23LJ3Y — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) July 12, 2023

🤝 𝙁𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙡𝙮 𝙜𝙖𝙢𝙚



📃 Met de volgende elf namen heeft AZ zojuist afgetrapt in een besloten oefenwedstrijd tegen Standard Luik:



1. Ryan (k)

2. Sugawara

3. Hatzidiakos

5. Kerkez

8. Clasie

9. Pavlidis

10. D. De Wit

11. Karlsson

16. Mijnans

23. Lahdo

33. Goes#azsta — AZ (@AZAlkmaar) July 12, 2023