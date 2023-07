Aankondiging van Xavi Simons blijkt anticlimax

Xavi Simons heeft daad bij woord gevoegd door maandag om 14.00 uur iets aan te kondigen. Waar verwacht werd dat de twintigjarige middenvelder met nieuws over zijn toekomst zou komen, maakt hij bekend een samenwerking aan te gaan met Puma.

Simons liet zondagavond voor het eerst van zich horen sinds bekend is geworden dat hij PSV gaat verruilen voor Paris Saint-Germain FC. Op Instagram schreef de aanvallende middenvelder dat hij de volgende dag met een aankondiging zou komen. Vermoed werd dat Simons bekend zou terug te keren naar Parijs, maar dat blijkt niet het geval.

Veel fans spraken op Instagram van een anticlimax. De aankondiging van de transfer van Simons naar Paris Saint-Germain laat in ieder geval nog even op zich wachten. Het is de verwachting dat de middenvelder meteen wordt doorverhuurd aan RB Leipzig, al worden in het buitenland ook Manchester United en Tottenham Hotspur genoemd als potentiële bestemming.