Ajax beëindigt samenwerking met De Telegraaf

De Telegraaf is niet langer Official Media Partner van Ajax, zo weet Ajax Life zondagavond te melden. De fansite deed navraag bij de Amsterdamse club en kwam ter ore dat het contract met de krant niet verlengd is. Mediahuis is de nieuwe Official Media Partner van Ajax.

Mediahuis is een overkoepelend mediabedrijf waarin grote merken zijn ondergebracht als De Telegraaf, VROUW, Privé, Autovisie, het Noordhollands Dagblad, het Haarlems Dagblad, het Leidsch Dagblad, de IJmuider Courant en De Gooi- en Eemlander. Ook veel digitale merken vallen onder het Mediahuis, zoals Dumpert.

Het contract met De Telegraaf liep af op 1 juli 2023. Ajax acht een commerciële samenwerking tussen Mediahuis en Ajax voor beide partijen logischer dan een officieel mediapartnership met slechts één titel, zo klinkt het. Vandaar dat nu gekozen is voor een samenwerking met Mediahuis.

Ajax Life legt uit dat De Telegraaf als Official Media Partner een aantal promotionele rechten en ook hospitality-rechten had. In ruil daarvoor kreeg Ajax onder andere toegang tot het (commerciële) bereik van de krant, welk bereik bijvoorbeeld gebruikt werd rondom kaartverkoop en shirtintroducties. De samenwerking stond los van wat er redactioneel op de sportpagina's van de krant werd geschreven, verzekert Ajax Life.