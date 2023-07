Ajax breekt met Mercedes-Benz en stapt over naar ander luxe automerk

De spelers van Ajax rijden vanaf dit seizoen niet langer meer in auto’s van Mercedes-Benz. Ajax had sinds 2009 een samenwerking met het automerk, maar is nu overgestapt naar een andere speler uit het Duitse luxe segment: BMW. Spelers en stafleden van de Amsterdamse club haalden vandaag hun nieuwe bolide op.

Commercieel directeur Menno Geelen van Ajax licht de keuze voor BMW toe op de clubsite. Volgens de beleidsbepaler wil Ajax zich onder andere focussen op milieubewuster rijden. “Met BMW hebben we een gerenommeerde internationale partner, met Van Poelgeest hebben we een lokale partner waarmee de juiste service gegeven kan worden”, aldus Geelen.

“Het ingaan van dit partnership is ook het moment dat ons mobiliteitsbeleid wordt aangepast”, vervolgt de commercieel directeur van de Amsterdammers. “Zo stimuleren en faciliteren we hybride of elektrisch rijden en komt er meer flexibiliteit voor medewerker.” Ajax en BMW slaan de handen inéén voor de duur van minstens vier jaar. Saillant detail is dat aartsrivaal Feyenoord eveneens een samenwerking heeft met BMW.