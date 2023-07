Ajax deelt update over toestand Edwin van der Sar: stabiel, maar nog wel zorgwekkend

Edwin van der Sar blijft voorlopig op de intensive care. De voormalig doelman van onder meer Ajax en Manchester United is tijdens een vakantie met zijn familie in Kroatië getroffen door een hersenbloeding. Ajax deelt in een nieuwe update dat de toestand van de recent opgestapte algemeen directeur weliswaar stabiel, maar zorgwekkend is.

Het nieuws over Van der Sar kwam hard aan in de voetbalwereld. De Telegraaf meldde vrijdag aan het einde van de middag dat de oud-doelman van onder meer Ajax, Juventus en Manchester United tijdens een vakantie met zijn familie in Kroatië is getroffen door een hersenbloeding en per helikopter naar een Kroatisch ziekenhuis werd gebracht. Niet veel later kwam Ajax met een reactie op dat nieuws. De Amsterdammers meldden dat de situatie van de recent opgestapte algemeen directeur 'stabiel' was.

Dat is de situatie ook een dag later, maar in een nieuwe update - op basis van informatie van Annemarie van der Sar - zegt Ajax dat er ook nog wel reden is tot zorg. De familie van Edwin van der Sar én Ajax zijn 'dankbaar' en 'diep geraakt' door de vele steunbetuigingen.