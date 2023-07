'Ajax en Feyenoord mengen zich in strijd om Japans wonderkind Goto'

Ajax en Feyenoord zijn volgens de Engelse krant The Daily Mail in de zoektocht naar een spits allebei uitgekomen in Japan. Beide Nederlandse topclubs zouden zich willen mengen in de strijd om wonderkind Keisuke Goto (18) naar Europa te halen.

Volgens de krant krijgen de Nederlandse clubs wel stevige concurrentie voor de handtekening van de jonge spits van Jubilo Iwata. Goto zou namelijk ook bij West Ham United en Chelsea op de radar zijn verschenen, terwijl ook Europa League-winnaar Sevilla hem in de gaten zou houden.

Artikel gaat verder onder video

Goto is met een lengte van 1,91 meter een opvallend lange spits en scoorde in februari bij zijn debuut als prof gelijk twee keer. De Daily Mail schrijft dat zijn stijl te vergelijken is met die van Harry Kane: "Hij laat zich graag terugzakken en bemoeit zich met de opbouw voordat hij zijn snelheid gebruikt om in positie te komen om te scoren", wordt het spel van de jongeling omschreven.

Zowel Ajax als Feyenoord zou graag een extra spits toevoegen aan de selectie. In Amsterdam is Brian Brobbey na het vertrek van Dusan Tadic in principe de enige overgebleven 'nummer 9'. Mohammed Kudus kan ook in de punt van de aanval spelen, maar de Ghanees lijkt deze zomer te gaan vertrekken en richt zich als hij blijft in principe op een plek op de rechtervleugel of achter de spits. Feyenoord raakt Danilo, de stand-in van eerste keus Santiago Giménez, mogelijk kwijt aan het Schotse Rangers FC en werd eerder gelinkt aan Ricardo Pepi, die uiteindelijk tekende voor PSV.