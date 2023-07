Ajax-fans wijzen massaal één hoofdschuldige aan bij vroeg tegendoelpunt in oefenduel

Ajax kwam dinsdagmiddag al vroeg op achterstand in de oefenwedstrijd tegen SpVgg Unterhaching. De manier waarop deze tegentreffer viel, zal bij veel Ajacieden niet voor veel vertrouwen zorgen. Davy Klaassen leverde de bal namelijk op knullige wijze in en leidde zo de 0-1 van Simon Skarlatidis in.

Op Twitter lieten veel fans van Ajax meteen hun onvrede blijken over het spel van de routinier. De dertigjarige middenvelder moet het ontgelden bij meerdere aanhangers van zijn club. Het restant van de wedstrijd tussen Ajax en Unterhaching is live te volgen via YouTube en TikTok.

Klaassen kan niet eens naar de goede kleur spelen😭😭😭😭 — svsv (@sam_versmissen) July 25, 2023

Klaassen is echt zooooo slecht man — Pedro Stijl (@PedroStijl) July 25, 2023

Wtf deed klaassen daar. Jezus neem toch afscheid van de beste man. — T (@DhrAlvi) July 25, 2023

Klaassen eruit — Robert⚓ (@TeamBosz) July 25, 2023