'Ajax, Internazionale en Juventus laten oog vallen op dezelfde centrale verdediger'

Ajax heeft zijn oog laten vallen op Martin Vitík, zo melden Tsjechische media. De twintigjarige centrale verdediger van Sparta Praag zou in Amsterdam in beeld zijn als mogelijke vervanger van Jurriën Timber, die naar verwachting deze vrijdag zijn transfer naar Arsenal afrondt.

Het is geen geheim dat Ajax mede door het aanstaande vertrek van Timber naarstig op zoek is naar rechter centrale verdediger. Vitík speelt bij Sparta Praag op die positie en heeft de afgelopen jaren 71 officiële wedstrijden in het eerste elftal gespeeld. Naast Ajax zouden ook Internazionale en Juventus de 1 meter 93 lange verdediger op het verlanglijstje hebben staan.

Ajax zou, net als Internazionale en Juventus, de interesse in Vitík nog niet hebben geconcretiseerd. Mogelijk gebeurt dat pas als de transfer van Timber naar Arsenal is afgerond. De 22-jarige verdediger staat op het punt om voor 45 miljoen euro de overstap naar de Londense club te maken. Deze vrijdag staat de medische keuring op het programma, waarna het slechts een kwestie is van de contracten tekenen.

Het is niet bekend wat Vitík precies moet kosten. In Tsjechië gaat men ervan uit dat Sparta Praag een vraagprijs van enkele miljoenen hanteert voor de verdediger die nog tot medio 2026 vastligt.