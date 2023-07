Ajax klopt in zoektocht naar spits aan bij oude club van Sven Mislintat

Ajax heeft in de zoektocht naar een concurrent voor Brian Brobbey geïnformeerd naar Serhou Guirassy, zo beweert Kicker. Er hangt een fors prijskaartje van 15 miljoen euro om de nek van de 27-jarige spits van VfB Stuttgart, die het volgens De Telegraaf wel ziet zitten om zijn loopbaan voort te zetten in Amsterdam.

Guirassy is een fysiek sterke aanvaller die bij Stade Laval (Frankrijk) doorbrak in het profvoetbal. Via Lille en Auxerre kwam de spits in 2016 terecht bij FC Köln, dat hem enkele jaren later voor zes miljoen euro verkocht aan Amiens. Daar maakte hij zo veel indruk dat Stade Rennais een jaar later vijftien miljoen euro voor hem neertelde.

Het afgelopen seizoen kwam Guirassy op huurbasis uit voor Stuttgart, dat hem eind mei voor negen miljoen euro definitief inlijfde. Het ligt in de lijn der verwachting dat de Duitse club de spits nu alweer gaat verkopen. Ajax heeft volgens De Telegraaf inmiddels officieel aangeklopt bij Stuttgart voor Guirassy. Kicker schrijft dat er 'meerdere clubs' (waaronder Ajax) het management van de aanvaller hebben benaderd.

Waar De Telegraaf stelt dat Guirassy openstaat voor een transfer naar Ajax, beweert Kicker dat de aanvaller het liefst naar de Premier League verkast. Sven Mislintat kent Guirassy nog uit zijn tijd bij VfB Stuttgart, waar hij in het recente verleden werkzaam was als technisch directeur. Duidelijk is dat de Amsterdammers op zoek zijn naar iemand die de concurrentiestrijd met Brobbey kan aangaan. Eerder viel de naam van Rafa Mir in de Johan Cruijff ArenA. Ajax lijkt echter geen werk meer te maken van de komst van de spits van Sevilla.