'Ajax komt in zoektocht naar concurrent voor Brian Brobbey uit bij man van 16 miljoen euro'

Ajax hoopt zich deze zomer te versterken met Rafa Mir, zo onthult Marca. De 26-jarige spits van Sevilla zou reeds een Amsterdamse aanbieding op zak hebben. Valencia ziet de komst van de 1 meter 91 lange aanvaller naar verluidt ook zitten en lijkt op pole position te liggen voor zijn handtekening.

Het is geen geheim dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat namens Ajax op zoek is naar een concurrent voor Brian Brobbey. In die zoektocht zouden de Amsterdammers zijn uitgekomen bij Mir, die volgens Marca een 'goede aanbieding' van de nummer drie van het voorbije Eredivisie-seizoen op zak heeft.

Ajax ondervindt echter concurrentie van Valencia, dat goede papieren lijkt te hebben om Mir in te lijven. De spits ziet een terugkeer naar de club waar hij eerder tussen 2012 en 2018 rondliep namelijk wel zitten. Sevilla is bereid Mir, die het voorbije seizoen tussen de bank en basis pendelde, onder bepaalde voorwaarden op huurbasis te laten gaan.

Mir maakte twee jaar geleden voor zestien miljoen euro de overstap van Wolverhampton Wanderers naar Sevilla, waar hij nog tot de zomer van 2027 vastligt. Meerdere clubs, waaronder dus Ajax, hebben geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de spits, die het liefst in Spanje blijft voetballen.