Ajax laat oog vallen op 21-jarige keeper met twee Bundesliga-optredens

Nick Olij is niet de enige doelman waar Ajax een oogje op heeft laten vallen. De Amsterdammers houden volgens het Algemeen Dagblad Eintracht Frankfurt-keeper Diant Ramaj in de gaten. De sluitpost zou, net zoals Sparta-goalie, Olij moeten gaan fungeren als back-up en concurrent van Gerónimo Rulli.

De Duitse doelman met Albanese roots speelde in de afgelopen drie jaren twee Bundesliga-wedstrijden voor Frankfurt. Ajax zou navraag hebben gedaan naar de 21-jarige Ramaj. De club van Maurice Steijn is zoals bekend op zoek naar een reservedoelman. Daarvoor is ook Olij in beeld. Zondagochtend kwam naar buiten dat de Amsterdamse club geïnteresseerd is de 27-jarige keeper.

De keeperspositie bij Ajax leverde de afgelopen tijd sowieso gespreksstof op. Aanvankelijk werd gemeld dat Rulli het niet naar zijn zin heeft bij de club en zou willen terugkeren naar Villarreal. Steijn gaf aan dat dit niet aan de orde is. “Rulli heeft geen enkele intentie aangegeven om terug te keren naar Villarreal”, sprak de oefenmeester, die vervolgens inging op de blunders van zijn doelman tegen FC Augsburg. “Hij mag niet zulke fouten maken. Dat weet hij zelf ook. Dat moet beter.”

Daarnaast brak Remko Pasveer onlangs zijn middenhandsbeentjes waardoor hij een aantal maandjes niet inzetbaar zal zijn. Ook kreeg Jay Gorter te horen dat hij zich kan op maken op een verhuurperiode bij een andere club. Steijn denkt dat het voor hem beter is om elders vlieguren te gaan maken.