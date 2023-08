Ajax overweegt 'constructies via Duitsland' om Eduard Spertsyan binnen te halen

Ajax zoekt volgens Valentijn Driessen naar mazen in de wet om de komst van Eduard Spertsyan mogelijk te maken. De journalist schrijft in zijn column in De Telegraaf dat zelfs constructies via Duitsland worden overwogen.

De mogelijke komst van Spertsyan naar Ajax houdt de gemoederen flink bezig. "Voor hem moet Ajax 10 miljoen euro of meer overmaken naar FC Krasnodar, waarvan de eigenaar nauwe banden onderhoudt met de Russische president en oorlogsvoerder Vladimir Poetin", schrijft Driessen.

De raad van commissarissen, met kopstukken als als Pier Eringa, Jan van Halst en Annette Mosman, staan toe dat Ajax de 23-jarige middenvelder probeert aan te trekken. "Terwijl Mosmans werkgever – pensioenfonds APG – probeert alle Russische belangen af te stoten, staat zij als Ajax-commissaris toe dat de club mazen in de wet zoekt om de soms onduidelijke sancties te ontduiken. Waarbij zelfs constructies via Duitsland worden overwogen."

Dat valt volgens Driessen niet te rijmen met de woorden die Eringa vlak na zijn aanstelling als voorzitter van de raad van commissarissen uitsprak in gesprek met Sven Kockelman. "Een pipo als ik vind voetbal heel leuk, maar ik kijk breder dan voetbal. Ajax heeft een maatschappelijke rol. Mensen vinden iets van Ajax, kijken naar Ajax en dan is het belangrijk dat je weet dat je als organisatie een rolmodel bent voor de samenleving. Ajax moet goed voorbeeldgedrag vertonen in de samenleving. We vervullen een bredere rol dan alleen ieder weekeinde een topvoetbalteam het veld in brengen", zei hij destijds.