Ajax pakt veel gele kaarten en gaat met 3-0 ten onder in Brussel

Ajax is tegen de eerste nederlaag van de oefencampagne aangelopen. De Amsterdammers verloren zaterdagmiddag met 3-0 van Anderlecht. Het was een harde oefenwedstrijd, waarin Ajax liefst vijf gele kaarten incasseerde (en Anderlecht nul). Eerder speelde Ajax al tegen FC Den Bosch (2-2) en Shakhtar Donetsk (3-0 zege)

Met Jan Vertonghen en Kasper Dolberg stonden er twee ex-Ajacieden op het veld bij Anderlecht, dat vrijdag al aan het nieuwe seizoen begint met een competitiewedstrijd tegen Union Sint-Gillis. Het was ook wel te zien dat Anderlecht wat verder in de voorbereiding was dan Ajax. Bij rust koesterde de thuisploeg een terechte 1-0 voorsprong, die was verkregen door een knappe, tegendraadse stift van Dolberg.

Artikel gaat verder onder video

Ajax kreeg voor de rust eigenlijk maar één grote kans: Steven Bergwijn stuitte met een hard schot op keeper Maxime Dupe. Trainer Maurice Steijn voerde slechts één wijziging door in de pauze, door Davy Klaassen te vervangen voor Benjamin Tahirovic. Vlak na het begin van de tweede helft knalde Kenneth Taylor de bal op de paal. Niet veel later vond ook de opgestoomde Anass Salah-Eddine de Anderlecht-keeper op zijn pad.

Ajax bleef zoeken naar de gelijkmaker. Vertonghen voorkwam met een uiterste ingreep de 1-1 van Mohammed Kudus, die halverwege de tweede helft ook nog de lat trof met een poeier. Gaandeweg de tweede helft kwam Anderlecht weer beter in de wedstrijd en de thuisploeg wist de score ook uit te breiden naar 2-0. Olivier Aertssen werkte een voorzet van Benito Raman op onhandige wijze weg bij de eerste paal: hij kreeg de bal tegen de knie en passeerde de ingevallen keeper Jay Gorter.

Mohammed Daramy kreeg nog een kans om de spanning terug te brengen in de wedstrijd, maar opnieuw bracht keeper Dupe redding. De opvolger van Bart Verbruggen zag dat Taylor daarna hoog over schoot. Daarna kwam de voorsprong van Anderlecht niet meer in gevaar. Sterker nog: in de blessuretijd counterde Anderlecht via Raman naar 3-0. Hoewel het logisch is dat Anderlecht wat verder is in de voorbereiding, zal het voor Ajax toch teleurstellend zijn dat het goede optreden tegen Shakhtar geen vervolg gegeven kon worden.

Opstelling Ajax: Rulli (67' Gorter); Rensch, Aertssen, Hato, Salah-Eddine; Van den Boomen, Klaassen (46' Tahirović), Taylor (90+1' Godts); Kudus, Brobbey (67' Conceição), Bergwijn (75' Daramy).