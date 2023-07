Ajax wil doorlopende contract van jonge speler die 'het wel aardig doet' openbreken

Ajax is in gesprek met jeugdspeler Tristan Gooijer over het verlengen van zijn tot 2024 lopende contract. Dat meldt Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Hij is als Ajax-watcher aanwezig op het trainingskamp van Ajax en weet het nieuwtje donderdagmiddag, na afloop van de derde training, de wereld in te brengen.

Gooijer moet zijn officiële debuut in Ajax 1 nog maken, maar gold afgelopen jaar wel als een prima kracht bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Ook in de voorbereiding mocht de rechtsback tot dusverre twee keer meedoen. Tegen zowel FC Den Bosch als Shakthar Donetsk deed de pas achttienjarige verdediger een helft mee.

Volgens Inan doet Gooijer 'het wel aardig' bij de Amsterdammers en dus willen ze zijn contract openbreken. Het is nog niet duidelijk voor hoeveel jaar de jongeling exact gaat bijtekenen bij Ajax. Overigens is de verwachting dat Gooijer volgend jaar gewoon uitmaakt van de Jong-ploeg die getraind wordt door Dave Vos.

Verder weet de AD-journalist te melden dat de Ajax-selectie vanmorgen enkele korte en felle partijvormen voorgeschoteld kregen van trainer Maurice Steijn. Verder wisselden buitenspelers Steven Bergwijn en Steven Berghuis elkaar af aan de linker-en rechterkant. Het was vandaag de derde keer dat Ajax trainde op het trainingskamp in Herzogenaurach.