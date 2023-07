'Ajax wil Sneijder toevoegen aan technische staf van Steijn'

Ajax wil Wesley Sneijder vastleggen als assistent van trainer Maurice Steijn, zo melden Voetbal International en De Telegraaf zondagavond. De recordinternational kan bij de Amsterdammers onder de vleugels van Maurice Steijn zijn loopbaan als trainer nieuw leven kunnen inblazen.

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat is momenteel in gesprek met de 39-jarige Sneijder. De recordinternational stond een tijd geleden al in de belangstelling van Sparta, toen Steijn daar nog actief was als hoofdtrainer. De nieuwe trainer van Ajax hoopt zou nu bij Ajax ook graag willen samenwerken met de Utrechter.

Van een akkoord tussen de twee partijen is vooralsnog geen sprake, want er moet nog worden gesproken over de precieze invuling. Voorlopig zullen die gesprekken nog niet plaatsvinden, want de moeder van Sneijder kwam afgelopen week te overlijden.

Voor Sneijder is een functie als assistent van Steijn, die ook Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati in zijn staf heeft, een mooie kans voor een herstart in zijn trainerscarrière. De 39-jarige oud-Ajacied was een tijd geleden bezig met het halen van een trainersdiploma, maar besloot daarmee te stoppen. Sindsdien is hij veel te zien als analist bij het programma Veronica Offside.