Al-Nassr geeft na gelijkspel tegen PSG opnieuw signaal af in oefenwedstrijd tegen Europese grootmacht

Het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo is er, net als twee dagen geleden tegen Paris Saint-Germain, in geslaagd om stand te houden tegen een Europese topclub. Dit keer oefende de Saudische club tegen Internazionale en wist die ploeg, ondanks een eenzijdig schotenpercentage in het voordeel van de Italiaanse club, op een 1-1 gelijkspel te houden.

In tegenstelling tot PSG, startte Inter wél met een aantal grotere namen in de basisopstelling. Zo was er plaats voor onder meer Lautaro Martínez, Nicolo Barella, Andrea Bastoni, Hakan Çalhanoğlu en Denzel Dumfries. Al deze spelers deden begin juni nog mee in de Champions League-finale tegen Manchester City. Aan de andere kant stond Marcelo Brozovic, vorig jaar nog namens Inter in de finale van het miljoenenbal, aan de aftrap.

Artikel gaat verder onder video

Vanzelfsprekend stond ook Ronaldo aan de aftrap, al had hij geen aandeel in het openingsdoelpunt van Abdulrahman Gharib. De linksbuiten werd met een bekeken balletje aangespeeld door Anderson Talisca en passeerde de doelman van FC Volendam van het vorige Eredivisieseizoen: Filip Stankovic. Vlak voor rust kon Inter via Davide Frattesi alweer langszij komen. Dumfries was bij deze treffer belangrijk met de assist.

Na rust werd er flink gewisseld door beide ploegen en gingen spelers als Ronaldo en Stefan de Vrij naar de kant. Desondanks slaagde de Saudische formatie erin om Inter op een gelijkspel te houden en zodoende een goede prestatie achterlaten in het Yanmar Stadium in Osaka. Ronaldo stelde eerder dat hij onder de indruk is van het niveau van de Saudi-Pro League. De Portugees stelt dat de competitie zich over enkele jaren kan meten met de Europese top.