Andries Noppert geeft in interview duidelijkheid over zijn plannen tijdens de transferperiode

Het is nog maar de vraag of Andries Noppert na de transferzomer nog keeper is van sc Heerenveen. De boomlange goalie geeft tijdens een interview met ESPN aan dat hij de ambitie heeft om een stap te maken. Omdat Noppert nog een contract heeft tot 2024, zullen geïnteresseerde clubs met een zak geld over de tafel komen om hem over te nemen.

De Oranje-international is recent gewisseld van zaakwaarnemer, iets wat vaak duidt op een aanstaande transfer. Noppert gaat hier echter niet in mee. “Ik heb die keuze gemaakt op basis van gevoel en vertrouwen, maar ik ben op een leeftijd dat ik nog een keer wat anders wil. Dat is eigenlijk een beetje op mijn pad gekomen, mijn gevoel zei dat ik dit moest doen”, vertelt de Fries.

Desondanks ontkent Noppert niet dat hij een overstap wil maken. “Ik heb ook ambities, en als er wat mogelijk is, ben ik de laatste die ‘nee’ zou zeggen. Maar zolang ik hier speler ben, draag ik dit shirt met trots, dat weet ook iedereen hier. Er is geen man over boord”, gaat hij verder.

Het succesverhaal van Noppert is bij vrijwel iedereen bekend. De doelman vervulde bij verschillende clubs een bijrol, totdat hij de kans kreeg bij Go Ahead Eagles. In Deventer groeide Noppert uit tot een van de steunpilaren, wat hem een transfer naar Heerenveen opleverde. Na wederom een reeks uitstekende wedstrijden werd hij door Louis van Gaal opgeroepen voor het Nederlands elftal om het WK in Qatar te keepen. Vlak na dat WK raakte Noppert geblesseerd en eindigde zijn seizoen wat minder.