Arne Slot goedgemutst: Feyenoord houdt woord en willigt grote wens succestrainer in

Feyenoord heeft woord gehouden richting succestrainer Arne Slot. De oefenmeester onthulde in januari van dit jaar dat hij bij het winnen van een prijs zijn felbegeerde padelbaan zou krijgen op trainingscomplex 1908. Een half jaar en een gewonnen landstitel later is het daadwerkelijk zover gekomen.

Tegenover AD-journalist Mikos Gouka deed Slot begin dit jaar uit de doeken dat hij het verzoek om een padelbaan aan te leggen bij de clubleiding had neergelegd. "Maar blijkbaar reikt mijn invloed nog niet zover, want hij ligt er nog niet. Als we iets winnen met Feyenoord, hoor ik. Nou, wie weet", sprak de trainer destijds. Diezelfde Gouka deelt donderdag op Twitter een foto waaruit blijkt dat Feyenoord zich wel degelijk aan die belofte heeft gehouden. "Padelbaan is aangelegd voor de trainer van de kampioen", stelt de journalist vast.

Video: Slot over geruchten: 'Hij heeft altijd aangegeven hier heel graag te willen blijven'

De padelbaan is niet de enige noviteit op het trainingscomplex van de regerend landskampioen. Ook de opvolger van Khalid Benlahsen, de keeperstrainer die deze zomer de overstap maakte naar Jong Oranje, is inmiddels gearriveerd in Rotterdam-Zuid. Zoals eerder al uitlekte heeft Feyenoord de Fin Jyri Nieminen in zijn plaats aangesteld. Hij komt over uit de Verenigde Staten, waar hij de keepers van New York Red Bulls onder zijn hoede had.

Nieminen kwam als beste uit de bus tijdens een zorgvuldige procedure, zo schrijft Feyenoord op de eigen website. De club spreekt van "een groot aantal kandidaten", waaruit de Fin "als meest geschikte" naar voren zou zijn gekomen. Nieminen is blij met zijn overstap naar de kampioen van Nederland: "Het vervult mij dan ook met trots dat ik nu onderdeel uitmaak van deze grote club. Ik kijk ernaar uit te werken met een team van goede keepers die ook nog eens enorm veel potentie hebben", zo wordt hij geciteerd op de clubsite.