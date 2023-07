Arne Slot voert de druk op: 'Deze weken zijn bepalend voor wat zijn status is'

Het zijn volgens Arne Slot de weken van de waarheid voor Neraysho Kasanwirjo. De 21-jarige verdediger moet in de voorbereiding zijn kans zien te pakken nu hij een half jaar heeft kunnen wennen bij Feyenoord. De concurrentie voor zijn positie is met Lutsharel Geertruida, David Hancko en Gernot Trauner echter niet mals.

Kasanwirjo heeft er met de van PEC Zwolle overgekomen Thomas Beelen bovendien een nieuwe concurrent, terwijl ook de van een zware blessure herstelde Ramon Hendriks een kans krijgt in de voorbereiding. "Kasanwirjo heeft een half jaar gehad om zich aan te passen. Nu zijn deze weken wel bepalend voor wat zijn status is. Dit is een fase waarin iedere speler kan laten zien of hij wel of niet doorgegroeid", aldus Slot tegen De Telegraaf.

Feyenoord nam Kasanwirjo in januari voor zo’n anderhalf miljoen euro over van FC Groningen. "Ik denk dat hij het laatste half jaar zeker wel stappen heeft gemaakt sinds hij van FC Groningen kwam. Dat was toen voor hem ook een soort cultuurshock, zeker gezien de situatie van FC Groningen op dat moment", gaat Slot verder.

Volgens Slot moet Kasanwirjo nog stabieler worden in zijn prestaties. "Je ziet bij hem absoluut de potentie voor Feyenoord 1. Maar er zijn ook acties, zoals het weggeven van die strafschop tegen Club Brugge afgelopen woensdag, dat hij ineens van een 9 naar een 3 gaat. Daar zit voor hem de grootste uitdaging. Niet of hij goed genoeg is, maar of hij stabiliteit als topspeler kan krijgen."