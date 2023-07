Arne Slot wil niet zeggen op welke speler hij boos werd; dit is wie hij waarschijnlijk bedoelt

Hoewel Feyenoord zondag won van Benfica (2-1), was er ook reden tot ontevredenheid bij Arne Slot. De trainer oogde met name aan het begin van de tweede helft boos en teleurgesteld in de dug-out. Voor de camera van ESPN legde hij uit waar dat door kwam.

"Dat heeft te maken met stom balverlies", zei Slot. "Het kost heel veel kracht, je bent elkaar constant onder druk aan het zetten, en dan is het niet lekker als je makkelijk de bal verliest. Daar hebben we het de laatste tijd heel veel over gehad."

Desondanks ging het soms te makkelijk mis. "Dan besef je niet hoe belangrijk balbezit is op dit niveau. Die lessen hebben we ook tegen Villarreal gehad, want als je op dit niveau de bal verliest, kan je zomaar twee à drie minuten erachteraan lopen. Dat kost echt veel kracht, omdat je het elke keer dicht moet maken tegen een hele goede tegenstander."

Het is dan ook belangrijk om de bal op cruciale momenten in de ploeg te houden, probeert Slot zijn spelers mee te geven. "Als je de bal hebt, moet je op dit niveau er zuinig op zijn. Ik denk dat dit moment vlak na rust was, ik zal niet zeggen om welke speler het ging. Hij verloor twee keer achter elkaar volledig onnodig de bal, en die bewustwording moet er zijn. Dan ben ik heel geïrriteerd, en dan hoop ik dat de tien anderen in het veld nog veel geïrriteerder zijn, want die moeten na het balverlies heel veel lopen."

Vermoedelijk doelde Slot op Alireza Jahanbakhsh, want die verloor de bal inderdaad tweemaal aan het begin van de tweede helft. De woede-uitbarsting van Slot deed zich voor in de vijftigste minuut, vlak nadat een onzuivere dieptepass van Jahanbakhsh leidde tot balverlies.