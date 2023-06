Feyenoord-aanvaller wil blijven: 'Aan een vertrek heb ik nooit gedacht'

Alireza Jahanbakhsh kon in de afgelopen winterstop vertrekken bij Feyenoord. Ondanks dat er veel belangstelling was en zijn perspectief in De Kuip enigszins was vertroebeld, besloot de Iraniër om te blijven. Met een geweldige tweede seizoenshelft was de buitenspeler een van de sterkhouders van het kampioenselftal en dus wil hij ook graag mee de Champions League in.

Waar onder anderen Orkun Kökcü en Santiago Giménez worden gelinkt aan diverse andere clubs, is het rond de ervaren buitenspeler van Feyenoord weer rustiger dan in januari. In de winterstop had onder meer Panathinaikos concrete belangstelling. “Maar ik wilde echt iets winnen met deze club. Aan een vertrek heb ik nooit gedacht”, zei Jahanbakhsh tegenover De Telegraaf. “Bovendien had ons team echt een bijzondere mentaliteit en heel veel kwaliteit. Dit is een van de bijzonderste groepen waar ik ooit mee heb samengewerkt.”

Met de winnende treffer tegen FC Utrecht en twee assists tegen PSV was de buitenspeler van grote waarde en zijn de plannen van Jahanbakhsh voorlopig ongewijzigd. “Ik heb nog een contract bij Feyenoord voor een jaar. Ik voel mij hier goed binnen de club”, wil hij van een vertrek in deze zomer ook niets weten.

“Ik voel mij heel erg thuis in Rotterdam en geliefd bij de supporters. Dat is heel belangrijk voor mij. We hebben twee goede jaren achter de rug. Ik heb nog nooit zoiets ervaren als op de Coolsingel. Dat zorgt ervoor dat we nog meer prijzen willen winnen. We willen meer en meer. Om te beginnen in de Champions League, daar heb ik nog nooit in gespeeld. Als het aan mij ligt, is er alle reden om te blijven”, licht Jahanbakhsh toe.