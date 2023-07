Arsenal dolblij met komst Jurriën Timber: 'Bewonderden hem al lang'

Arsenal is dolblij met de komst van Jurriën Timber, die vrijdagmiddag zijn langverwachte overstap van Ajax naar de Londense topclub afrondde. Technisch directeur Edu en trainer Mikel Arteta tonen zich verheugd met het aantrekken van de vijftienvoudig Oranje-international.

"We zijn zo blij dat we Jurriën hebben binnengehaald", wordt Edu geciteerd op de clubsite van Arsenal. "Hij is een speler die we al lange tijd bewonderden, dus alle credits naar iedereen in ons team die dit mogelijk heeft gemaakt." De komst van Timber past binnen de visie van de club, zo geeft de Braziliaan aan: "Hij is een jonge getalenteerde speler met internationale ervaring, die binnen onze visie past om met een sterk, jong team te spelen."

Timbers nieuwe trainer, Mikel Arteta, roemt de multifunctionaliteit van zijn nieuwste aanwinst. "Hij is een veelzijdige jonge verdediger, die in ons systeem past en veel kwaliteit toevoegt aan ons elftal." De ervaring die Timber bij Ajax en het Nederlands elftal opdeed is daarbij cruciaal, weet Arteta. "Hij heeft al meer dan eens ervaren hoe het is om naar een groot eindtoernooi te gaan", refereert hij aan het EK van 2021 en het WK van afgelopen jaar, "en heeft ook prijzen gewonnen met Ajax. We kijken er naar uit om hem welkom te heten en te integreren binnen ons team."