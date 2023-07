AZ wilde eigenlijk dat Reijnders naar een andere club ging: 'Maar mijn keuze stond vast'

Tijjani Reijnders transfereerde woensdag van AZ naar AC Milan, maar stond ook in de belangstelling van andere clubs. Zo heeft hij contact gehad met FC Barcelona en was er een Premier League-club die 'fors' meer wilde betalen dan AC Milan.

Milan wist Reijnders echter te overtuigen met toezeggingen over de plek waar Reijnders zou spelen. "Ik koos puur voor AC Milan, omdat ik na een gesprek met de trainer Stefano Pioli precies weet hoe ze aanvallend en verdedigend denken. Hier kan ik op mijn eigen positie spelen, de plek waar ik me het meest vertrouwd voel. Dat was bij Barça anders. Eigenlijk was ik na de eerste keer FaceTimen direct verkocht", legt hij uit aan De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Reijnders hoopte dat AZ en AC Milan elkaar snel zouden vinden, maar de onderhandelingen duurden langer dan gedacht. "Dat kwam ook omdat een Premier League-club opeens fors over het tweede bod van AC Milan heenging, waardoor AZ vroeg of dát geen optie voor mij was", geeft hij aan. "Maar mijn keuze voor AC Milan stond vast, muurvast zelfs. Om welke Engelse club dat ging? Dat zeg ik uit respect voor die club niet."