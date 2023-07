Basiself van Feyenoord stelt flink teleur; reserves laten meer zien tegen TSG Hoffenheim

Feyenoord heeft voor het eerst een wedstrijd verloren in de oefencampagne. Na overwinningen op PEC Zwolle (3-1) en Club Brugge (2-0), en een gelijkspel tegen Union Sint-Gilis (0-0) bleek TSG Hoffenheim met 4-2 te sterk. De wedstrijd was verdeeld over twee uur; in beide uren trad Feyenoord aan met een andere ploeg.

De basiself, nog wel zonder Gold Cup-ster Santiago Giménez, stelde teleur en ontbeerde de nodige creativiteit tijdens de afsluitende wedstrijd van het trainingskamp in Oostenrijk. Door treffers van Pavel Kaderabek en Andrej Kramaric – laatstgenoemde deed Feyenoord in 2014 als speler van HNK Rijeka al eens pijn – 'won' Hoffenheim het eerste uur met 2-0.

Na de onderbreking zorgden de reserves van Feyenoord voor meer elan. Antoni Milambo zocht met succes de rechterhoek op, waarna een afstandsschot van Danilo de 2-2 betekende. De spits liet zo nog maar eens zien waarom Feyenoord geen afscheid van hem wil nemen. Hoffenheim kwam echter weer op voorsprong via Jacob Bruun Larsen, die even ontsnapte aan de aandacht van Thomas Beelen: 3-2.

De beslissing van de wedstrijd volgde toen Angelo Stiller met een tegendraads schot voor de 4-2 zorgde. Feyenoord speelt nog oefenwedstrijden tegen Villarreal (donderdag) en Benfica (volgende week zondag), voordat PSV op vrijdag 4 augustus de tegenstander is in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Opstelling Feyenoord eerste uur: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Paixão, Minteh, Dilrosun.

Opstelling Feyenoord tweede uur: Wellenreuther; Kasanwirjo, Beelen, Hendriks, Lopez; Milambo, Van den Belt, Bullaude; Jahanbakhsh, Danilo, Sauer

De wedstrijd is volledig terug te zien op YouTube.