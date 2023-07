Feyenoord neemt biedingen 'niet serieus': 'Voor zes miljoen haal je geen vervanger'

Feyenoord neemt de biedingen van Rangers FC op Danilo 'niet serieus', zo schrijft De Telegraaf. Zodoende houdt trainer Arne Slot voorlopig geen rekening met een vertrek van de reservespits.

De kampioen van de Eredivisie stelt zich 'hard' op, want voor het geboden bedrag kan geen vervanger worden gevonden. De Telegraaf spreekt van 'vijf of zes miljoen euro'; eerder deze week meldde het Algemeen Dagblad dat het derde Schotse bod inclusief bonussen inderdaad uitkomt op bijna zes miljoen euro.

Er is nog een reden dat Feyenoord geen afscheid wil nemen van Danilo: eerste spits Santiago Giménez is volgend seizoen geschorst voor de eerste twee groepswedstrijden in de Champions League. Danilo wordt gezien als zijn vervanger. Het contract van Danilo loopt nog 'gewoon' drie jaar door en dus zal Rangers uit een ander vaatje moeten tappen om kans te maken.

Vrijdag liet algemeen directeur Dennis te Kloese overigens weten dat het 'honderd procent zeker' is dat Giménez bij Feyenoord blijft. "Wij hebben een langdurig contract met Santiago. Het is voor zowel zijn ontwikkeling als die van Feyenoord goed dat hij blijft. In een ideale situatie is Santiago gewoon Feyenoorder", voegde hij toe tegenover ESPN.