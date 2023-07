Feyenoord ontvangt bod van zes miljoen euro voor reservespeler

Feyenoord heeft een nieuw bod van Rangers voor Danilo ontvangen, zo schrijft het Algemeen Dagblad donderdagmiddag. Het derde bod van de Schotse topclub bedraagt, inclusief bonussen, zes miljoen euro.

Rangers aast al enige tijd op de komst van Danilo. Vorige week brachten de Schotten een bod uit dat dicht in de buurt van de vraagprijs van Feyenoord kwam. De Rotterdammers buigen zich op dit moment over nieuwe bod van Rangers, dat eerder deze zomer ook al Cyriel Dessers en Sam Lammers haalde.

Artikel gaat verder onder video

Danilo maakt een jaar geleden de transfervrije overstap van Ajax naar Feyenoord. Waar de Braziliaanse spits in zijn eerste maanden in Rotterdamse dienst vaak een basisplaats had, werd hij gedurende het seizoen voorbijgestreefd door Santiago Giménez.

Desalniettemin miste Danilo geen enkele wedstrijd in de Eredivisie, de Europa League en de KNVB Beker. In totaal kwam hij 48 keer in actie voor Feyenoord. Zijn teller stokte bij veertien doelpunten en vier assists.