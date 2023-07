Voor dit bedrag stapt Mitchel Bakker over naar Atalanta

De transfer van Mitchel Bakker naar Atalanta is rond, zo meldt De Telegraaf. De 23-jarige linksback komt over van Bayer Leverkusen en tekent bij de Italiaanse club een contract voor vier seizoenen met een optie voor een extra jaar. Met de transfer is een bedrag van negen miljoen euro gemoeid. Door bonussen kan de transfersom met nog één miljoen euro oplopen.

Bakker begon zijn carrière bij Ajax en maakte in 2019 de transfervrije overstap naar Paris Saint-Germain, waar hij 45 officiële wedstrijden in het eerste elftal speelde. Twee jaar later werd de jeugdinternational voor zeven miljoen euro verkocht aan Bayer Leverkusen. Het shirt van de Duitse club droeg hij zeventig keer. Bakker was in die wedstrijden goed voor vijf doelpunten en zeven assists.

Artikel gaat verder onder video

Vooruitlopend op zijn transfer naar Atalanta baarde Bakker opzien door te bedanken voor Jong Oranje. Daar kwam de linksback later op terug, maar het kwaad was toen al geschied. Bondscoach Erwin van de Looi nam Bakker, ondanks dat de speler berouw toonde, niet mee naar het EK in Georgië en Roemenië. Jong Oranje strandde daar al in de groepsfase.