Willem van Hanegem heeft nieuws over Mitchel Bakker: 'Dat weet ik toevallig'

Willem van Hanegem denkt te weten waarom Mitchel Bakker zich aanvankelijk had afgemeld voor het EK Onder-21 met Jong Oranje. De 22-jarige linksback liet bondscoach Erwin van de Looi weten het toernooi over te slaan, kreeg vervolgens spijt van zijn besluit, maar werd desalniettemin niet opgeroepen.

Van de Looi lichtte afgelopen zondag bij Goedemorgen Eredivisie toe waarom hij heeft besloten Bakker niet alsnog mee te nemen naar het EK in Roemenië en Georgië. "Die had geen zin in het EK met Jong Oranje, zei hij. En later opeens wel, maar toen hoefde het niet meer. Maar Bakker kan een transfer maken, weet ik toevallig", schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

"En de nieuwe club die hem hoopt te halen wil dat hij er meteen staat. Dat kan niet als je een EK in de zomer speelt. Dus die twijfels heeft hij geuit. Dat is iets anders dan geen zin hebben om een EK te spelen. Maar het is zoals bij José Mourinho en Pep Guardiola. Bij de één vinden we het wel prima en logisch en de ander willen we nooit meer zien."

Naast Bakker stelde zich met Jeremie Frimpong nog een tweede speler van Bayer Leverkusen zich niet beschikbaar voor het EK. "Hij koos ervoor om zich, nadat hij niet geselecteerd was voor het Nederlands Elftal, niet beschikbaar te stellen voor Jong Oranje. Voor ons is dit natuurlijk erg jammer, maar ik denk ook zonder Frimpong een prima selectie over te houden voor het EK", gaf Van de Looi aan bij de bekendmaking van de selectie.