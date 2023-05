Arno Vermeulen doet 'gek verhaal' uit de doeken: Bakker kreeg spijt, Van de Looi blijkt ijskoud

Mitchel Bakker zit niet bij de selectie van Jong Oranje voor het EK in de zomer. De 22-jarige linksback van Bayer Leverkusen had zich aanvankelijk zelf afgemeld, zo weet Arno Vermeulen. Daarna kreeg Bakker spijt en wilde hij toch naar het EK, maar bondscoach Erwin van de Looi was onverbiddelijk.

"Het verhaal van Bakker is best wel gek eigenlijk", doet Vermeulen maandagavond uit de doeken bij Voetbalpraat. "Hij keek naar het speelschema: als Oranje de finale zou halen, moest hij vier dagen later al bij Bayer Leverkusen beginnen. Daar schrok hij van. Hij dacht: dat gaat niet lukken. Hij wil per se een goede start maken in Duitsland."

Bakker zegde Oranje af, maar deed dat eigenlijk 'even te vroeg'. "Daarna heeft hij met mensen gesproken, die zeiden: wat doe je nu? Vervolgens is gesproken met Bayer Leverkusen. Daar werd gezegd dat hij vanwege de situatie wel een week later zou mogen aansluiten. Bakker dacht toen: oké, dit is mijn redding. Toen heeft hij Van de Looi een bericht gestuurd: sorry, maar ik wil toch wel graag naar het EK."

"Van de Looi reageerde in een mailtje dat Bakker niet meegaat, omdat hij hem qua motivatie er niet bij vindt passen", laat de NOS-commentator weten. "Bakker is nu dus teleurgesteld. Hij weet dat hij een fout heeft gemaakt, maar Van de Looi heeft besloten. Ik vind Van de Looi een 'ijskast' hier. Hij had ook even kunnen vragen waarom Bakker er niet bij wilde zijn en dan even kunnen bellen met Leverkusen om het op te lossen."