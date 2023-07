'Bayern-directie zit in de maag met Kane-uitspraken van Uli Hoeneß'

Bayern München heeft nog altijd goede hoop op de komst van Harry Kane. Toch zijn de woorden van voormalig voorzitter Uli Hoeneß intern niet goed gevallen, meldt Sport1-verslaggever Kerry Hau.

Kane heeft nog een contract tot medio 2024 bij Tottenham Hotspur, dat hem dus deze zomer moet verkopen óf langer vast moet zien te leggen om een transfervrij vertrek over een jaar te voorkomen. Hoeneß ging dit weekend in op de geruchten dat de Engelse steraanvaller spoedig in München zou tekenen. "Harry heeft in de gesprekken tot nu toe duidelijk laten blijken dat zijn beslissing vaststaat. En als hij woord houdt, dan krijgen we hem", sprak hij onder meer.

Die woorden zouden hebben geleid tot irritatie bij de huidige beleidsbepalers van Bayern, zo meldt Hau. "Zijn uitspraken vielen intern niet goed", schrijft de journalist op Twitter, "en worden als ongelukkig en onnodig betiteld." Toch moet ook Hau toegeven dat een overgang naar Bayern zeer dichtbij is: "Desalniettemin heerst er nog steeds vertrouwen dat er de komende weken een akkoord kan worden bereikt met de Spurs."

Een eerste aanbieding van Bayern ter waarde van 70 miljoen euro zou door Tottenham Hotspur-voorzitter Daniel Levy resoluut van tafel zijn geveegd. Hoeneß denkt echter dat Levy op een bepaald moment eieren voor zijn geld zal gaan kiezen. "Het is niet mogelijk dat zo'n club 80 of 90 miljoen euro kan laten schieten, of hoeveel het dan uiteindelijk ook mag worden", verwacht hij. Bovendien zou ook de wens van de speler daarin een belangrijke rol spelen: "Hij wil Europees voetbal spelen en -gelukkig voor ons- heeft Tottenham zich daar in tegenstelling tot onszelf niet voor geplaatst."