BBC door het stof na 'ongepaste vraag' aan aanvoerder Marokkaanse vrouwenploeg

De Britse publieke omroep BBC gaat door het stof nadat een verslaggever eerder deze week tijdens een persconferentie een 'ongepaste vraag' heeft gesteld aan Ghizlane Chebbak, de aanvoerder van de Marokkaanse vrouwenploeg op het WK in Nieuw-Zeeland en Australië.

"In Marokko zijn homoseksuele relaties strafbaar", begon de verslaggever in kwestie zijn vraag. "Hebben jullie homoseksuele spelers in het team, en hoe is het leven voor hen in Marokko?", werd Chebbak gevraagd nadat de Marokkaanse ploeg de openingswedstrijd met 6-0 had verloren van Duitsland. Voordat Chebbak kon reageren werd ze onderbroken door een aanwezige FIFA-functionaris: "Sorry, maar dit is een zeer politieke vraag." De verslaggever hield echter voet bij stuk: "Nee, dit gaat niet over politiek, dit gaat over mensen", wierp hij tegen. "Laat haar alsjeblieft de vraag beantwoorden."

De Engelse krant The Guardian bevestigt dat in Marokko nog altijd discriminerende wetten actief zijn voor de LHBTI-gemeenschap. "Handelingen tussen twee personen van het zelfde geslacht, 'seksueel afwijkend' genoemd, kunnen volgens Human Rights Watch leiden tot gevangenisstraffen die oplopen tot drie jaar", schrijft de krant.

Een dag na de persconferentie moest de BBC toch erkennen dat de verslaggever 'fout' had gezeten. "Wij zien in dat deze vraag ongepast was", wordt een woordvoerder van de omroep geciteerd. "Wij hadden niet de intentie om gevaar of angst te veroorzaken."