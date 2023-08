Ook de voetbalvrouwen van Marokko zorgen voor sensatie op WK; Duitsland uitgeschakeld dankzij stuntploeg

De voetbalvrouwen van Marokko hebben vanmiddag voor een sensatie gezorgd op het WK. De ploeg nam het in de laatste wedstrijd van de groepsfase op tegen Colombia, dat op dat moment al zeker was van de knock-outfase. Alleen bij een zege én puntverlies van Duitsland op het ander veld tegen Zuid-Korea kon Marokko in leven houden.

Marokko vocht voor de laatste kans en deed het tegen Colombia, ondanks dat het de mindere ploeg was, wat het kon. De ploeg kwam aan het einde van de eerste helft zelfs op voorsprong door Anissa Lahmari, die heel attent reageerde op de rebound van de gemiste penalty van Ghizlaine Chebbak. Zo keek Marokko vlak voor rust ineens tegen een voorsprong aan.

Enigszins verrassend slaagden de Marokkaanse voetbalvrouwen erin om die voorsprong de hele tweede helft vast te houden, en dus was het wachten op hulp van Zuid-Korea. Waar de Zuid-Koreanen al vroeg in de wedstrijd aan de leiding kwamen, was het Duitsland dat via Alexander Popp vlak voor rust gelijk maakte. Met kunst en vliegwerken wilde de bal er vervolgens niet meer in voor de Duisters in de tweede helft, en dus was het feest bij Marokko.

De voetbalvrouwen van Marokko zorgen dus, net zoals de mannen op het WK in Qatar, voor een grote stunt. De ploeg van Reynald Pedros gaat het in de achtste finale opnemen tegen Frankrijk. De Oranje Leeuwinnen wisten zich al eerder te verzekeren met de knock-outfase. Daarin neemt te ploeg van Andries Jonker het op tegen Zuid-Afrika.