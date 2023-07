Bellingham verschalkt Onana en maakt waanzinnig eerste doelpunt voor Real Madrid

Jude Bellingham heeft woensdagnacht op prachtige wijze zijn eerste doelpunt gemaakt voor Real Madrid. De middenvelder stiftte de bal over de uitgekomen André Onana in de oefenwedstrijd tegen Manchester United. Daardoor leidde Real Madrid na vijf minuten in Houston.

Bellingham leek buitenspel te staan toen hij werd gelanceerd door Antonio Rüdiger, maar er is geen sprake van een VAR bij de oefenwedstrijd. De Engelsman speelde zijn tweede wedstrijd voor Real Madrid, nadat hij al ruim een uur meedeed in het oefenduel met AC Milan (3-2 zege).