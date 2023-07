Binnen één jaar van KKD naar Serie A: El Azzouzi maakt volgende fraaie transfer

Oussama El Azzouzi maakte vorig seizoen de overstap van FC Emmen naar het Belgische Union Sint-Gillis, maar staat nu voor een volgende fraaie transfer. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder maakt voor ongeveer twee miljoen euro de overstap naar de Serie A.

De Italiaanse middenmoter Bologna heeft de centrale middenvelder overgenomen van Union Sint-Gillis , dat maar één seizoen van zijn kwaliteiten heeft kunnen genieten. De in Veenendaal geboren voetballer maakte dit seizoen furore in de Belgische Jupiler Pro League, waardoor hij nu alweer een volgende stap kan zetten in zijn nog prille loopbaan als voetballer.

Bij Bologna tekent de oud-Emmennaar een contract voor vier seizoenen en zal hij op het middenveld onder meer gaan samenspelen met Jerdy Schouten. Deze zomer maakte verdediger Sam Beukema de overstap ook een transfer naar de club uit Noord-Italië. Hij kwam voor acht miljoen euro over van AZ. Vorig seizoen wist Bologna in de Serie A prima te presteren. De club eindigde op de negende plaats in de competitie.

In het verleden, wat eigenlijk pas één jaar geleden is, kwam El Azzouzi uit voor FC Emmen. Een goed seizoen bij de Drentenaren leverde de middenvelder vorig jaar de fraaie stap op naar Union Stint-Gillis waarmee hij nog bijna kampioen van België werd. Uiteindelijk wist het Antwerp FC van Mark van Bommel aan het langste eind te trekken.