Bosz deelt flink wensenlijstje bij PSV en wil nog vijf versterkingen

Peter Bosz ziet het liefst nog vijf versterkingen in de A-selectie van PSV. De oefenmeester kreeg tot dusver met Ricardo Pepi en Noa Lang al twee aanvallende krachten tot zijn beschikking, maar daarmee zijn de Eindhovenaren nog niet uitgeshopt.

Het Eindhovens Dagblad weet dat het ideaalplaatje voor Bosz bestaat uit nog eens vijf aanwinsten. “PSV heeft waarschijnlijk nog een nieuwe tweede keeper, twee andere verdedigers en twee nieuwe middenvelders nodig om de groep straks kwalitatief en kwantitatief compleet te krijgen”, somt het regionale dagblad op. Daarbij wordt er na het afhaken van Sávio (wiens transfer naar Girona inmiddels officieel is afgerond) dus niet verder gezocht naar een buitenspeler.

Voor de versterking achterin viel eerder de naam van Davinson Sánchez, maar zijn komst wordt vermoedelijk een lastig verhaal. PSV wil in elk geval wel een ‘topverdediger’ strikken, meldt het ED. Voor het middenveld valt de naam van Aster Vranckx, die al op De Herdgang is geweest om te praten over een overstap.

Verder moet de club nog rekening houden met een vertrek van Joël Drommel en Ibrahim Sangaré, terwijl Timo Baumgartl en André Ramalho volgens het ED de logische vertrekkers zijn om budget vrij te maken om een speler achterin te halen. Rechtsachter Shurandy Sambo krijgt verder een serieuze kans om zich in het eerste elftal te spelen. Eerder toonde Ajax voor hem belangstelling.

PSV heeft Aster Vranckx inderdaad al op De Herdgang ontvangen en moet nu afwachten of hij wil vertrekken bij VfL Wolfsburg. De puzzel van Stewart wordt steeds wat duidelijker. Belangrijk eerste nieuws van mijn AD-collega @johaninan van gisteren. Wordt nog vervolgd. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 12, 2023