Bosz had 'fijn gesprek' met Xavi Simons, maar geeft aanvoerdersband van PSV niet aan hem

Peter Bosz heeft een ‘fijn gesprek’ achter de rug met Xavi Simons. De oefenmeester sprak voor de vakantie nog met de international en dat gaf beide partijen een goed gevoel. Maar de aanvoerdersband krijgt de middenvelder annex aanvaller niet.

Tijdens de persconferentie werd de situatie van Xavi Simons besproken. “Als je gaat kijken naar welke spelers je hebt en wilt, is het belangrijk om het goede binnen de club te houden”, vertelde Bosz over de ontwikkelingen rond Xavi Simons en eventuele nieuwe spelers. “Dan is het logisch dat je Xavi probeert te behouden. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat ik hem er graag bij wil hebben. We hebben gesproken voor zijn vakantie. Dat was een fijn gesprek, en dat vond hij zelf ook. Hij heeft het goed naar zijn zin, maar ik kan niet voor hem praten.”

Artikel gaat verder onder video

Het is duidelijk dat PSV er alles aan doet om Xavi Simons te behouden. Technisch directeur Earnest Stewart was duidelijk: Paris Saint-Germain is de enige club die hem voor een bepaald bedrag kan weghalen. “Hij heeft nog een arbeidscontract van vier jaar. Er staat in het hele contract één regeltje die een mogelijkheid zou bieden om te kunnen vertrekken. Maar verder heeft PSV de controle over alle andere clubs. Xavi is een hongerige jongen, daar hoort Champions League-voetbal bij.”

Er werd in de Franse media gesproken over de aanvoerdersband van PSV, die mogelijk naar Xavi Simons zou gaan om hem te behouden. Dat gaat Bosz uiteindelijk niet doorvoeren. “Ik heb er zeker over nagedacht, maar Luuk de Jong is mijn aanvoerder”, reageerde Bosz op de vraag wie de captain wordt van de Eindhovenaren. De mogelijke komst van Ricardo Pepi verandert dat niet. "Een club als PSV heeft twee goede spitsen nodig. En ze kunnen misschien ook wel samen spelen."